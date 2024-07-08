Tarikat hocası kendini Allah’ın meleği ilan etti. Kümese girip test etmiş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tarikat hocası kendini Allah’ın meleği ilan etti. Kümese girip test etmiş

İsmailağa Cemaati’nde olduğu iddia edilen ve cemaatin inkar ettiği sözde tarikat lideri Hüseyin Çevik’ten yine gündem olacak sözler geldi.

İsmailağa Cemaati’nde olduğu iddia edilen ve cemaatin inkar ettiği sözde tarikat lideri Hüseyin Çevik’ten yine gündem olacak sözler geldi.

Çevik bu kez kendini melek yerine koydu. Horozların öttüğü zaman meleklerle karşılaştığını dile getiren Çevik, kendisinin de horozu öttürdüğünü söyledi.

Çevik “Bir horoz öttüğü zaman melek görmüştür. Köyde kümese gittim, denedim. Horoz beni kesiyor, bakışıyoruz böyle. Salavatı bir getirdim, horoz öttü. Horozu öttürdüm yani.” İfadelerini kullandı.

Videoda Çevik “Bir horoz öttüğü zaman ne olur arkadaşlar bir melek görmüştür. Ben bunu köyde denedim arkadaşlar Efendimiz ne buyurdu bir Müslüman salavat getirdiği zaman ağzından bir melek çıkar ve gökyüzüne yükselir. O melek kıyamete kadar o salavat getirene dua eder. Bu hadisi anladık mı arkadaşlar” dedi.

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Devamında ise Çevik “Melek ağızdan çıkıyor gökyüzüne yükseliyor. Bu birinci hadis, ikinci hadis ise horozlar melek gördüğü zaman ötmeye başlar ben bunu iki hadis—i şerifi yan yana getirdim geçen sene köyde gittim kümesin başında salavat getirdim. Horozu kesiyorum horoz da beni kesiyor. Bakışıyoruz böyle naber… Salavatı getirdim horoz ötmeye başladı. Dedim Elhamdülillah

Çıkışta gidip yaptım olmadı senin ben var ya demeyin yani. Ben horozu öttürdüm beni konuşturmayın şimdi. “ şeklinde konuştu.

Etrafından gülenlere ise Çevik “Ne var oğlum hadis okuyoruz işte.. işiniz gücünüz zaten serserilik” şeklinde çıkıştı.

Video sosyal medyada gündem oldu, art arda beğeni ve yorum aldı.

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