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Tarikat üyeleri kilisenin yardım çadırından çok rahatsız oldu ‘Sabahları ayin de yapıyorlar. Özel eğitilmiş bunlar'

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası herkes yardıma koştu. Hatay'da depremzedelerin kaldığı bölgeye yardım çadırı kuran bir kilise bölgedeki vatandaşlara din ayırt etmeden yemek dağıttı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 23:58
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Tarikat üyeleri kilisenin yardım çadırından çok rahatsız oldu ‘Sabahları ayin de yapıyorlar. Özel eğitilmiş bunlar'

Tarikat üyeleri kilisenin yardım çadırından çok rahatsız oldu ‘Sabahları ayin de yapıyorlar. Özel eğitilmiş bunlar'
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Hatay'da tarikat üyelerinin kilise tarafından kurulan yardım çadırının faaliyetlerinden rahatsız olması dikkat çekti.

Hatay’da bir kilise tarafından kurulan yardım çadırının faaliyetlerinden rahatsız olan tarikat üyeleri: “Bize güler yüzle yaklaştılar, yemek teklif ettiler. Her sabah çevreyi falan temizlik yapıyorlar, özel eğitilmiş bunlar.” ifadelerini kullandı.

TARİKAT ÜYELERİ RAHATSIZ OLDU

Dijital Gaste’nin yayınladığı videoda sarıklı ve cübbeli şahıslar şunları söyledi.

"Karşımızda bir kilise çadırı var sabahları ayin de yapıyorlar. Yanlarına gittik elimizi öpecek derecede mütevazi davranıp insanları kendilerine çekmek için olanca gayreti gösteriyorlar. Her sabah çevrede temizlik yapıp sürekli yemek teklif ediyorlar. Özel eğitilmiş kilisenin elemanları insanlara çok yumuşak davranıp kendilerine çekmeye çalışıyorlar. O yüzden bizim burada olmamız lazım. Hocalarımız buraları boş bırakmasın."

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