Tarikatlarla protokolden vazgeçmeyen MEB’den yeni müfredat

Trthaber'in haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında tarikatları savunan Bakan Tekin’den yeni bir müfredat daha geldi. Neredeyse her yıl sıklıkla değişen müfredat programına bu yıl bir yenisi daha eklendi. Öğrencileri deneme tahtasına çeviren sistem, eğitim kalitesini gittikçe düşürüyor. Öğrencilerin yeni müfredata alışmaya çalışmasıyla sistem sil baştan yeni hal alıyor.

Şimdi de zor konuların sistem kaldırılmasına ve öğrencileri yeni projeler üretmesine yönelik bir sisteme geçilme hazırlığına giriliyor. Bunu yapabilmek için sistemin her kolunun bu projeyle uyum göstermesi gerekiyor fakat sistemin sadece bir kolunu buna uyarlamak eğitim sitemini çökertir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle geçerli olacak, yeni müfredatının açıklaması bekleniyor.

Açıklanacak olan yeni müfredatın sloganı; “iyi insan yetiştirmek”

Yeni müfredatta “Bütünleşik Eğitim Modeli” esas alınacak. Öğrencilerin sadece akademik olarak değil aynı zamanda sosyal beceriler noktasında da gelişimine de desteklenecek.

Eğitim müfredatı en son 2017 yılında güncellenmişti. Şimdiyse, öğrencilerin akademik başarısını sosyal becerilerle destekleyecek bir müfredat hazırlığına doğru ilerleniyor.

Yeni oluşturulacak olan müfredatın sloganı ise; “iyi insan yetiştirmek” olacak.

YENİ MÜFREDAT KADEMELİ HAYATA GEÇECEK

Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak hayata geçirecek olup, ilk etapta okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulanması planlanıyor.

Öğrencilerin fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerini destekleyen bir sistem oluşturulması planlanırken, akademik başarının yanı sıra sosyal beceriler de destek verilecek. Ayrıca seçmeli ders sayısı attırılacak.

ÖĞRENCİLER PROJE GELİŞTİRECEK

Yeni müfredata göre gündelik hayatta karşılığı olmayan kavram ve bilgiler yer almayacak. Ders içerikleri güncellenerek konular sadeleştirilecek.

Zor konular müfredattan çıkartılarak eğitimin kalitesi artırılması hedefleniyor. Öğrencilerin proje geliştirmelerine destek verilecek.