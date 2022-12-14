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Altı yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalıyla ilgili olarak Kadir İstekli gözaltına alındı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nda yaşanan tarikatta 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalıyla ilgili olarak hakkında yakalama kararı çıkartılan Kadir İstekli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 22:01
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Tarikatta çocuk istismarıyla ilgili çıkan yakalama kararı sonrası Kadir İstekli gözaltına alındı

Altı yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalıyla ilgili olarak Kadir İstekli gözaltına alındı
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BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan'ın duyurduğu 6 yaşındaki H.K.G.’nin çocuk yaşta evlendirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşel ve 'evlendirildiği' Kadir İstekli hakkında yakalama kararı verildi.

KADİR İSTEKLİ GÖZALTINA ALINDI

Hakkında yakalama kararı bulunan Kadir İstekli, İstanbul Pendik'te gözaltına alındı.

HAKLARINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla 'evlendirdiği' iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Ayrıca mahkeme İzmir'de bulunan mağdur H.K.G.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasını istedi.

ŞÜPHELİLER BULUNAMAMIŞTI

Karar sonrası polis, şüphelileri yakalamak için Sancaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı'na geldi. Ancak şüpheliler, adreste bulunamayınca polisler vakıf binasında ayrıldı.

(DHA)

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