Tarikattaki zikirde kendinden geçen yaşlı adam zıpır zıpır zıpladı

Kaynak: Haber Merkezi
Tarikattaki zikirde kendinden geçen yaşlı adam zıpır zıpır zıpladı
Yaşlı bir adamın bir tarikattaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Tarikatlara ilişkin görüntüler sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Özellikle tarikatlardaki zikir anlarına ilişkin görüntüler yüzlerce defa paylaşılıyor.

Uzun saçlı erkeklerden oluşan bir tarikatın kafalarını sallayarak zikir çektikleri anların ardından başka bir tarikata ait zikir görüntüleri de gündem oldu.

ODATV'nin paylaştığı görüntülerde, yaşlı bir adam zikir sırasında kendinden geçerek bir anda olduğu yerde zıplamaya başlıyor.

Kendinden geçen yaşlı tarikat üyelerinin hoplayıp zıplayarak zikire katıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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