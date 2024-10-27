Tarım arazileri için yeni karar! Bakan Yumaklı "Bu toprak niye boş kalsın?" dedi

İşlenmeyen ve boş kalan tarım arazilerinin tarımsal amaçla kiraya verilmesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Geleceğe yatırım düşüncesiyle boş bırakılan tarlalar için karar verildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda verimsiz bırakılan arazilerin üretime kazandırılması önemli adımlar atıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarım arazileri ile ilgili açıklama yaptı. Bakanın yaptığı açıklamada, miras dâhil herhangi bir sebeple iki sene boyunca araziyi boş tutmak kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

Bakan Yumaklı, tarım arazileri ile ilgili yaptığı açıklamada 5 Nisan 2025 itibariyle boş bırakılan arazilerin tespiti yapılacağını söyledi. Yumaklı devamında “Köy halkı öncelikli olacak şekilde, elektronik ihaleyle ve muhammen bedeliyle bir yıllığına kiralanacak ve kira bedeli arazi sahiplerinin hesabına aktarılacak. Bu tür arazilerin, toplam arazinin yüzde 10’undan fazla olduğunu biliyoruz. Bu toprak niye boş kalsın? Komisyonlarımız çalışıyor” diye konuştu.