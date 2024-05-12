Tarım arazilerine Tiny House yasağı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin kıymetli tarım arazilerini korumak amacıyla tiny house (küçük ev) ve kaçak yapılara izin vermeyeceklerini belirtti.

Sezer, Keşan ve Enez bölgesinde araştırmada bulundu.

Yaptığı araştırmalar sonrasında gazetecilere açıklama yapan Sezer, bölgedeki tüm muhtarlara genelge ilettiklerini, Tiny House ya da kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini kesin bir dille anlattıklarını belirtti.

Tiny House yapılarının giderek arttığını söyleyen Sezer, şu ifadeleri kullandı:

"Her geldiğimde burada mantar gibi türüyorlar. Bu Tiny House adı altında 'römork' diyor adam 'plakası var' diyor ama bakıyorsun aracı koyuyor oraya, altyapısını yapıyor önüne bir de havuz yapıyor. Bu hafta 40 tane kaldırdık. Bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü hukuki değil yaptıkları. Burada tarım arazilerimiz çok değerli, burası turizm bölgesi.” dedi

Sezer, Buranın sağlıksız bir şekilde yapılaşmasına izin vermemeleri gerektiğini gelecek nesillere, evlatlara güzel bir Saros Körfezi, güzel bir Keşan, güzel bir Enez bırakmaları gerektiğini söyledi.

Sezer şimdi herkese müsaade ederlerse bunun altından kalkamayacaklarını bununla ilgili hukuki gerekçeleri olduklarını ifade etti.