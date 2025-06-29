Tarım arazisi cayır cayır yandı!

Yangın, İsabeyli Mahallesi’nde saat 15.00 civarında başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle tarım arazisinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti.

VATANDAŞLAR DA EKİPLERE YARDIM ETTİ

Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek oldu. Hortum çekme gibi işlerde yer alan vatandaşlar, ekiplerle birlikte yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.