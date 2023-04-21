Tarım Bakanlığı gıdada hileli ürün listesi yayınlamıyor. Kimler korunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı son 1 yıldır gıdada taklit ve tağşiş listesini yayınlamıyor. Vahit Kirişçi’nin Bakanlığı döneminde taklit ve tağşiş listesi hiç yayınlanmadı. Bu durum gündeme ‘hileli üretimde kimler korunuyor' sorusunu gündeme getirdi. Yılda en az iki kere açıklanması gereken taklit ve tağşiş listesi peki neden yayınlamıyor.

BAKANLIK GIDA DENETİMLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA YAPTI AMA LİSTE YAYINLANMADI

Milli Gazete'de Sadettin İnan imzalı haberde, Tarım ve Orman Bakanlığı Ramazan ayında yapılan gıda denetimleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Bakanlık ekiplerinin Ramazan ayında ülke genelinde 184 bin 711 gıda denetimi yaptığı ve yapılan denetimler sonucunda hileli üretim yapan ve hijyen kurallarına uymayan gıda firmalarına bin 158 adet idari para cezası kesildiği, 4 işyeri için ise savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

HİLELİ GIDA ÜRETİMİ YAPAN FİRMALAR NEDEN AÇIKLANMIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş ürünlere göz açtırılmayacak açıklamaları vardı. Hatta,Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi vatandaşın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadıklarını belirterek, vatandaşın kaliteli, sağlıklı, güvenilir gıda ile beslenmesi için yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı son 1 yıldır gıdada hileli gıda üretimi yapan firmaların listesini yayınlamayarak tarihe geçti. Bakan Kirişçi, Bakanlığı döneminde son bir yıldır taklit ve tağşiş listesinin yayınlanmaması dikkat çekiyor.

SON AÇIKLANDIĞINDA KRİZ ÇIKMIŞTI

Gıdada taklit ve tağşiş listesi en son Bekir Pakdemirli döneminde Mart 2022’de yayınlanmıştı. Pakdemirli, döneminde de taklit ve tağşiş listesi uzun bir süre yayınlanmazken, bu durum farklı iddiaları gündeme getirmişti. Mart 2022’de yayınlanan liste büyük bir kriz çıkarmıştı. İddialara göre MÜSİAD'tan isimler vardı. Pakdemirli’nin Mart 2022’de yayınlanan taklit ve tağşiş listesinden kısa bir süre sonra görevden alınması ise dikkat çekmişti.

YILDA EN AZ İKİ KERE YAYINLANMASI GEREKİYOR

Gıdada taklit ve tağşiş listesi normal şartlarda 3 ayda bir yayınlanması gerekirken, bu kuralık son yıllarda ihlal edilmesi yapılan gıda denetimlerinin de sorgulanmasını gündeme getiriyor. Hileli gıda üretimi yapan firmaların yılda 4 defa olmasa da en az iki kere ifşa edilmesi gerekirken, bu kuralın Bekir Pakdemirli ve Kirişçi’nin Bakanlıkları döneminde sürekli ihlal edilmesi dikkat çekiyor.