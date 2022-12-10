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Erdoğan'ın "yerli ve milli" dediği Tarım Kredi Kooperatifi'nde sadece paketler yerli

Yerli, milli ve ‘ucuz’ olarak lanse edilen Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yerli üretim olanın sadece ambalaj paketleri olduğu anlaşıldı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 18:36
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Tarım Kredi Kooperatifi marketinde TMO logolu Kanada mercimeği

Erdoğan'ın ''yerli ve milli'' dediği Tarım Kredi Kooperatifi'nde sadece paketler yerli
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Türkiye'de vatandaşlar yoksullukla boğuşurken, konuyla alakalı zincir marketleri sorumlu tutan açıklamalar üst üste geldi. Hedefe konulan zincirlerde ürünlerin yüksek fiyattan tüketicilere ulaştırıldığına ilişkin paylaşımlar yapıldı. Ancak devlete ait Tarım Kredi Marketlerde etiketlerin birçok kalemde ya aynı ya da daha yüksek olması tartışma yaratmıştı.

Söz konusu tartışmaların ışığında ‘daha ucuz’ ve ‘yerli ve milli’ olarak lanse edilen Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yerli olanın sadece ürün ambalajları olduğu ortaya çıktı. Hedef ve ilkelerinde “Gücümüzü aldığımız Türk tarımına güç katmak hedefimizdir.” ifadelerine yer veren Tarım Kredi Kooperatifi’nin marketinde TMO adıyla satılan mercimeğin Kanada menşeli olması tartışma yarattı.

Tarım Kredi Kooperatifi’nin söz konusu ‘Hedef ve ilkeleri’nde ise şu ifadelere yer veriliyor:

Tarım Kredi Kooperatifleri, çalışanlarıyla birlikte, bir milyonun üzerindeki çiftçi ortaklarımızın tarımsal faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü ihtiyaçlarını sağlayarak üretimlerine katkıda bulunmayı, kooperatifçilik ilkeleri çerçevesinde dayanışmayı ve Türk tarımı ile ekonomisine hizmet etmeyi amaçlar.

Çiftçilerimiz asli unsurlarımızdır.

Çiftçilerimizin tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ortak çiftçilerimize sahip çıkmak ve her an yanlarında olmak görevimizdir.

Daima "en iyisini" yapmak, çalışma prensibimizdir.

Çiftçilerimize sunduğumuz hizmetlerde, Bölge Birliklerimiz, kooperatiflerimiz, iştiraklerimiz ve diğer kurumlarla ilişkilerimizde, daima en iyisini yapmak ve kamuoyunda iyi bir imaja sahip olmak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere çiftçilerimizin lideri pozisyonunda olmak temel ilkemizdir...

Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak bulmaktır.

Hizmetlerimizin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; çiftçilerimize kullanabilecekleri kredi kaynaklarını sağlamak; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışmak en önemli ilkemizdir.

Tüm ilişkilerimizde adilane davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Çalıştığımız alanda yaptığımız her işte dürüst olmak vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir.

Gücümüzü aldığımız Türk tarımına güç katmak hedefimizdir.

Ortak çiftçilerimize sunduğumuz hizmetlerden dolayı Türk tarımının güçlenmesi ve bizimde bu güce katkıda bulunmamız en temel görevimiz ve hedefimizdir.

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1950
10.12.2022 19:04
Ne yani CB yalan mı söyledi, derhal o ambalajı yapanların kellesini alın !!!  
 
Hacı Yelekdiken
10.12.2022 18:58
Ceviz almak için gittim. Yerli dediler. Belgesi neden yok dedim ve ne diyeceklerini bilemediler. Almadan çıktım ve bir daha o markete girmiyorum.  
 
Sedat
10.12.2022 18:51
Kırmızı mercimeğin Kanada'ya nasıl gittiğini öğrenin AKP ve MHP li değilseniz kafayı yersiniz.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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