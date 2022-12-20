Elmanın tanesi 4 TL. Tarım ülkesi Türkiye'de elma tane ile satılmaya başladı

Ekonomist ve iktisatçıların tüm uyarılarına rağmen iktidarın uygulamaktan vazgeçmediği 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' tezi, Türkiye'deki enflasyonu 20 yılın zirvesine taşıdı.

Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirerek enflasyon ile mücadele etmeyi "deniyor".

Dolar bugün 18.65. Türk lirası diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

5 bin 500 TL alan asgari ücretli, artan gıda fiyatları karşısında hemen hemen tüm ürünlerde alım gücünü ciddi şekilde yitirdi

İktidar kanadından "batan" ekonomiye 'Ufak tefek sıkıntılar...' diyen de var, 'Bizimle ilgili değil' diyen de... İktidardan ekonomik kriz ve hayat pahalılığı eleştirilerini savuşturmak için "sabır" ve "destek" çağrıları gelmeye devam ediyor.

Açlık sınırı 7,785 TL. Alım gücü düşen halkın artan hayat pahalılığına tepkiler sürüyor. Eskiden markete, pazara giderek poşet poşet alışveriş yapan vatandaşlar yeni yıl öncesi gördükleri fiyatlar karşısında isyan etti.

Sosyal medyada bir vatandaş "Tarım ülkesi Türkiye'de elmanın tanesi 3,99 TL..." diyerek duruma tepki gösterdi.

İşte o paylaşım;