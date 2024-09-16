Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) ağustos ayında yıllık yüzde 32,10 artış gösterirken, aylık yüzde 1,56 azalış kaydetti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 150,15 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,43 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler tarafında görüldü.

TÜİK, ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi istatistiklerini paylaştı.

Tarım-ÜFE'de ağustosta temmuza oranla yüzde 1,56 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,92 artış gösterirken, 2023’ün aynı ayına kıyasla yüzde 32,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,84 artış oldu.

Sektörlerde temmuza göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,75 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,46 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 9,39 artış görüldü.

Ana gruplarda temmuza oranla, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,31 gerileme, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,03 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,19 artış kaydetti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 150,15 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,43 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak belirlendi.