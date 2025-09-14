Tarım ve çiftçi batınca gıda fiyatları patladı!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti;

Sağlanan desteklerin azaltılması sonucu zarar edip tarım alanından çekilen çiftçi sayısının her geçen gün artması, tüketicinin ucuz ve sağlıklı gıdaya erişmesini engelleyecek boyuta ulaştı.

ÜRETİCİLER ALANI TERK EDİYOR

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Orta Vadeli Plan’a ilişkin “Üretemeyen çiftçinin üretim araçlarına el konuluyorsa, kuraklık yaşanıyor ve ödenmeyen don zararları devam ediyorsa, ayrıca şap nedeniyle 81 ilde hayvan pazarları kapatılıp üreticilerin ne kadar hayvan kaybettiği, yani zararının boyutu belirlenmiyorsa, üzgünüz, üreticiler alandan çekilmeye devam edecek” dedi.

SAĞLIKLI VE UCUZ GIDA HAYAL

Gıda enflasyonunun gerçek nedeninin kuraklık, zirai don olmadığını, bunun uygulanan yanlış ekonomi politikalardan kaynaklandığını belirten Başkan Baki Remzi Suiçmez “Orta Vadeli Plan’a ve buna dayalı olarak çıkacak 2026 bütçesinde tarım unutulmuştur. Bu durumda çiftçinin alandan çekilmesi de tüketici olarak bizim ucuz ve sağlıklı gıdaya erişmemizi engelleyecektir” uyarısında bulundu.

TARIMDAN TASARRUF EDİLEMEZ

Orta Vadeli Plan’ı değerlendiren Başkan Suiçmez, “Kuraklığı yaşadık, zirai donu yaşadık, gıda enflasyonundaysa maalesef dünya birincisiyiz. Destek bütçesinde tüm kalemlerde 10 milyarlık bir azaltma yoluna gidildi. Bu kabul edilemez. Tarımdan tasarruf edilemez. Tarım Bakanlığı bütçesinin enflasyonu düşürme, kemersıkma politikalarında düşürülmesi değil arttırılması gerekir” diye konuştu.