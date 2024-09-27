Tarım ve Orman Bakanı açıkladı. 2 Milyar 888 milyon liralık destekleme ödemesi

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Tarım ve Orman Bakanı açıkladı. 2 Milyar 888 milyon liralık destekleme ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 2 Milyon 888 milyon 41 bin lira destekleme ödemesinin yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan destekleme ödemesi açıklaması, Bakan Yumaklı, bitkisel destekleme ödemesi olarak 1 milyar 562 Milyon 876 251 lira, Buzağı Desteği olarak 1 Milyar 208 milyon 326 bin 188 lira, Biresysel Sulama Hibe Desteği olarak 64 milyon 132 bin 908, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 54 Milyon Kalkınma Yatırım Desteği 54 Milyon 706 bin 47 lira olmak üzere toplamda 2 Milyar 888 Milyon 41 bin 394 lira destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada şuları belirtti:

"2 milyar 888 milyon 41 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

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