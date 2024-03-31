Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, oyunu kullandı

Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, oyunu kullandı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'da kullandı.

Bakan Yumaklı, oyunu kullanmak için sabah saatlerinde Çankaya'da bulunan Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'ne geldi.

Yumaklı, oyunu "3259" numaralı sandığa attı.

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Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından açıklama yapan Yumaklı, seçimlerin ülkede demokrasi bayramı olduğunu belirtti.

Yumaklı, milletin her dönem çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa döktüğüne dikkat çekerek, "Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içinde bir seçim geçireceğini düşünüyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır. Seçimde görev yapanlara kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sonuçların ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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