Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, oyunu kullandı

Bakan Yumaklı, oyunu kullanmak için sabah saatlerinde Çankaya'da bulunan Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'ne geldi.

Yumaklı, oyunu "3259" numaralı sandığa attı.

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Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından açıklama yapan Yumaklı, seçimlerin ülkede demokrasi bayramı olduğunu belirtti.

Yumaklı, milletin her dönem çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa döktüğüne dikkat çekerek, "Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içinde bir seçim geçireceğini düşünüyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır. Seçimde görev yapanlara kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sonuçların ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.