Tarım ve Orman Bakanı'ndan denetim mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Türkiye genelindeki yaklaşık 23 bin okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin yemekhane ile kantinlerinde denetime başladık."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinin 81 ilde sıklıkla yapılacağını açıkladı. Bakan Yumaklı, '23 bin okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin yemekhane ile kantinlerinde denetime başladık.' şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, birçok firmanın gıdalarında çıkan zararlı katkı maddeleri üzerine denetimlerin genişletildiğini açıkladı.

OKUL VE YURTLARDA GIDA DENETİMİ

Bakan Yumaklı, okul kantini ve yemekhanelerde de denetimlere başlayacaklarını duyurdu. Yumaklı, "Türkiye genelindeki yaklaşık 23 bin okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin yemekhane ile kantinlerinde denetime başladık" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yaptığı açıklamada, "2 hafta sürecek olan denetimlerde, 81 ilimizin tamamında yaklaşık 8 binden fazla gıda denetçimizle sahada olacağız." dedi.