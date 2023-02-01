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'Tarım Cebimde' uygulamasını 1 ayda 100 bin kişi indirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen ay bakanlık tarafından hizmete sunulan 'Tarım Cebimde' mobil uygulamasının, ilk 1 ayda 100 bini aşkın kullanıcı tarafından indirildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:34
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Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu. Tarım Cebimde mobil uygulamasını ilk 1 ayda 100 bini aşkın kullanıcı indirdi

'Tarım Cebimde' uygulamasını 1 ayda 100 bin kişi indirdi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 2 Ocak'ta tanıtımını yaptığı 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının e-Devlet üzerinden alınmasının hem çiftçinin hem de bürokrasinin işini kolaylaştırdığı belirtilerek,

"Çiftçinin ve üreticinin iş ve işlemlerine kolaylık sağlayan mobil uygulamada kullanıcı sayısı ilk 1 ay içinde 100 bini geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kendi imkanlarıyla tasarladığı uygulamada; 'Bitkisel Üretim', 'Hayvansal Üretim', 'Desteklemelerim', 'e-Devlet Hizmetleri', 'Destek Takvimi', 'Eğitim- Yayın' ve 'Faydalı Bilgiler' menüleri yer alıyor. Uygulama sayesinde üreticiler, daha önce hayvanlara ilişkin doğum, ölüm, düşen küpe bildirimleri ve ÇKS belgesi alma gibi bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine giderek yapabildikleri iş ve işlemlerini akıllı cep telefonu uygulaması sayesinde gerçekleştirebiliyor. Hem zamandan hem de maddi imkanlardan tasarrufu sağlayan mobil uygulamaya, ülke genelindeki çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor. 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması; App Store, Google Play ve AppGalery mobil mağazalarından indirilebiliyor" denildi.

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