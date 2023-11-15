Tarımda enflasyon uçtu. Vatandaşa kötü haber

Tarım Ürünleri üretici enflasyonu 12 aylık ortalamaya göre yüzde 85,35 arttı. Bu enflasyon rakamı vatandaşa zam olarak dönecek.

KAYNAK: AA
Tarımda enflasyon uçtu. Vatandaşa kötü haber

Tarımda enflasyon vatandaşı korkutacak rakamlarda. 12 aylık tarımdaki üretici enflasyonu yüzde 85,35 çıktı.

Tarımdaki üretici enflasyonu yıllık bazda yüzde 62,56Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endeks ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,13 azalırken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 44,93, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 62,56 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 85,35 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,31 düşüş, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,56, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,64 yükseliş kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,32 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,62 azalış olurken canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,11 artış görüldü.

Yıllık Tarım ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 13,71 ile lifli bitkiler, yüzde 21,2 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 168,05 ile yağlı meyveler, yüzde 164,52 ile üzüm olarak sıralandı. Geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grubun ise yüzde 19,08 ile turunçgiller olduğu hesaplandı.

Aylık Tarım ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 8,04 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 6,66 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık artışı yüksek alt grupların ise yüzde 65,28 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 35,65 ile yağlı meyveler olduğu görüldü.

Endekste kapsanan 92 maddeden 35'inin ortalama fiyatında azalış, 44'ünde ortalama fiyatında artış gerçekleşti.

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