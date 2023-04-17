Tarımdaki büyük risk ortaya çıktı. Maliyetleri karşılayamayan çiftçi bakın neyi kıstı

Buğday üreticileri yükselen zirai ilaç maliyetine direnemedi. Edirneli buğday üreticisi, mahsulünün hastalanma riskini göze almak durumunda kaldı.

Tarımdaki büyük risk ortaya çıktı. Maliyetleri karşılayamayan çiftçi bakın neyi kıstı

Tarımda artan maliyet kalemlerinden biri de zirai ilaçlar oldu. Mahsulün hastalığa karşı korunması ve verimi artırmak adına kullanılan zirai ilaçlar çiftçinin belini büktü.

"TERCİHİMİZ MALİYETİ KISMAK"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, zirai ilaç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle üreticilerin buğday tarlalarına ilaç atmadıklarını söyledi. Maliyeti kısmak adına böyle bir karar aldıklarını dile getiren Arabacı, “Bizim tercihimiz maliyeti kısmak adına ‘pas, kökboğaz ilacını’ atmayalım şeklinde değil” dedi.

Hüseyin Arabacı, çiftçinin artan maliyetler nedeniyle buğday tarımında kullanılan pas ve kökboğaz ilacını üründe hastalık görmedikçe kullanmadığına dikkat çekti.

İlaç kullanımının ürün verimini artırdığını ifade eden Arabacı şunları söyledi:

Kökboğaz ilaçlarının zamanında atılması gerektiğini söylüyoruz ama maliyetler normalin de üzerinde, üreticilerimiz hastalık olmadığı takdirde maliyetleri kısmak adına atmadıkları oluyor.

Bizim saha ekiplerimiz her köye gidiyor, gördüğü arazilerde ciddi bir hastalık varsa üreticilerimizi uyarıyor. Bundan birkaç gün önce bir köyde bayağı bir hastalık görmüşler, hemen üreticimizi uyardılar. Üreticimiz de anında ilacını alıp uygulamasını yaptı.

Uygulamayı yaptığınızda bunların önüne geçebiliyorsunuz. Bizim tercihimiz, maliyeti kısmak adına ‘pas, kökboğaz ilacını’ atmayalım şeklinde değil. Zamanında atarsak, bir ürün hiç hastalığa yakalanmadan gelişirse onun verimi kesinlikle biraz daha farklı olur. Hastalığa yakalandığında da bunu erken teşhis edip ilacımızı attığımızda yine önüne geçebiliyoruz.

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