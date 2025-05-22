Tarımsal kuraklık masaya yatırıldı! Vali tasarruf çağrısında bulundu

Vali Birol Ekici'nin başkanlığında toplanan Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi, su tasarrufu ve alınması gereken önlemleri masaya yatırdı. Şırnak Belediyesi, vatandaşlara içme suyunu tasarruflu kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında ilde yaşanabilecek tarımsal kuraklık riskine karşı alınması gereken önlemler ve su tasarrufunun önemi gündemiyle Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda küresel iklim değişikliği ve tarımsal kuraklık detaylı bir şekilde ele alındı. Vali Ekici, toplantıda çiftçilerin kuraklığa karşı bilinçlendirilmesinin gerektiğini söyledi.

VATANDAŞLARA TASARRUF ÇAĞRISI

Şırnak Belediyesi, su kaynaklarında yaşanan ciddi düşüş nedeniyle yaz aylarında su arzında büyük sıkıntılar yaşanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Toplantıda suyun verimli ve bilinçli kullanılması gerektiği vurgulanırken, belediye de muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması, halı ve balkon yıkama gibi zorunlu olmayan su tüketimlerinden kaçınılması gerektiğini belirterek uyarıda bulundu. Öte yandan sızıntı yapan musluk ve tesisatların da onarılması gerektiğini söyledi.

YASAK KULLANIMLARDA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Şebeke suyunu su tüketiminin yüksek olduğu örneğin araç yıkama, bahçe sulama gibi işlemlerde kullanılmasının yasak olduğu, sayaçsız ve kaçak su hattı tespitlerinde ise Türk Ceza Kanunu'nun 141/1. maddesi uyarınca yasal işlem başlatılacağı bildirildi.