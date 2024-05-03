Tarkan’dan aşk dolu kareler. Evlilik yıl dönümünü böyle kutladı

Kaynak: Haber Merkezi
Tarkan’dan aşk dolu kareler. Evlilik yıl dönümünü böyle kutladı
Megastar Tarkan, eşi ile 8. Evlilik yıl dönümlerini kutladı. Tarkan’ın aşk dolu karelerine beğeni yağdı.

2016’da Pınar Tevetoğlu ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Liya adında bir kızı olan Tarkan evlilik yıl dönümü için bir paylaşım yaptı.

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Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.

Pınar Tevetoğlu ile 8. evlilik yıl dönümünü kutlayan Tarkan balayından karelerini paylaştığı gönderiye, “Evlilik yıl dönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır. 2016’dan, evlendikten birkaç hafta sonraki günlerden tatlı kareler” notunu düştü.

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Tevetoğlu ile 2016'da evlenen Pınar Tevetoğlu, 2018 yılında anne olmanın mutluluğunu paylaşmıştı.

Kızlarına Liya ismini koyan ve özel yaşantılarını gözlerden uzak tutan çiftten Pınar Tevetoğlu birkaç gün önce objektiflere yakalanmıştı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Pınar Tevetoğlu, “Liya artık büyüdü 6 yaşında. Babasıyla arası süper. Süper bir baba, çok ilgili" dedi. Tevetoğlu, “Eşiniz kızı olduğu için kendisini şanslı hissediyor mu?” sorusuna ise “Şanslı hissediyor bence” diyerek cevap verdi.

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