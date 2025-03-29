Tarkan'dan Maltepe paylaşımı! 'Ülkem adına bana umut veriyor'

Sevilen sanatçı Tarkan, Instagram ve X hesabından CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek üzere Maltepe'de düzenlediği mitingi paylaştı. Tarkan, devasa kalabalığın fotoğrafını paylaşan Tarkan "Ülkem adına bana umut veriyor" notunu düştü.

CHP'nin 'Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük' mitingine milyonlarca vatandaş akın etti.

Zaman zaman CHP'ye destek veren Tarkan Maltepe'deki büyük kalabalık karşısında da sessiz kalmadı. Tarkan Maltepe mitingini gösteren kuş bakışı bir fotoğrafı hem Instagram hem de X hesabından paylaştı. Tarkan en büyük dileğinin ise masum çocukların ve gençlerin özgürlüklerine kavuşması olduğunu söyledi.

Tarkan paylaşımında şunları yazdı:

"'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.'

Bugün bu sözün anlamını daha derinden hissediyoruz. Günlerdir her kesimden insanın, en temel hakları olan demokrasi ve adalet için omuz omuza verdiğini görmek, ülkem adına bana umut veriyor.

Bayram arifesinde en büyük dileğim ise masum çocukların ve gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması."