Tarkan'dan Özkan Uğur çağrısı geldi

Tarkan, 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören ve son olarak entübe edildiği öğrenilen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur için sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. Tarkan hayranlarından Özkan Uğur'a güzel enerjilerini ve sevgilerini yollamasını istedi.

Tarkan'dan Özkan Uğur çağrısı geldi

Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden Özkan Uğur, üç aydır yoğun bakımda tedavi görüyor.

Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilirken, ünlü sanatçının entübe edildiği de duyurulmuştu.

Entübe edilen Özkan Uğur'un hastalığı, hayranları kadar birçok ünlüyü de derinden üzdü.

Üzüntüsünü dile getiren ünlüler arasında Tarkan da bulunuyor.

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Tarkan, üzüntüsünü "Çok sevgili Özkan Uğur'a hep birlikte güzel enerjilerimizi, sevgimizi yollayalım. Acil şifalar dileyelim. Seni seviyoruz" sözleriyle dile getirdi.

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

"Özkan Uğur’umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs’tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık.

Doktorlarının büyük gayreti ve Allah’ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır.

Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah.

Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin."

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