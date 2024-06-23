Tarla kavgasında bıçaklar çekildi: 4 yaralı

Olay, gece saatlerinde Havuzlar Mahallesi’nde, İsmetpaşa Bulvarı ile Mehteran Caddesi'nin kesişim noktasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarındaki tarla anlaşmazlığı nedeniyle gerilen iki taraf, tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklı ve sopalı kavgaya tutuştu. Çıkan arbede sonucu yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kavgaya karışan taraflardan birine ait araçta da maddi hasar oluştu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.