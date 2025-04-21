Tarlada 5 markette 25

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda baharın gelmesiyle marul hasadına başlandı. Bu yıl yetersiz yağış nedeniyle yaşanan kuraklık, Amik Ovası'nda yetiştirilen ürünlerde rekolteyi olumsuz etkiliyor. Kırıkhan ilçesi Adalar Mahallesi'nde 45 dönümlük tarlada çiftçilik yapan Halil Çelik, marul hasadına başladı. Ürünün tarlada tanesinin 5 TL'den alıcı bulduğunu ifade eden Çelik, marketlerde ise 25 ila 30 TL'den satıldığını söyledi.

Kuraklık nedeniyle hasadın verimsiz olduğunu ifade eden çiftçi Çelik, "Ben Şanlıurfa ilinin Siverek ilçesinde yaşıyorum. 25 yıldır çiftçilik yapıyorum. Burada da evim var ve Şanlıurfa'ya gidip geliyorum. 40 dönümlük tarlada marul ektik. Bu yıl hasat iyi değil. Geçen yıl da marul ektim ama hasat iyiydi. Geçen yıl marulu tarladan 15 TL'ye veriyorduk ve kurtarıyordu. Bu yıl ise tanesini 5 TL'den veriyoruz ama zarar ediyoruz" dedi.

Çelik "Marketlerde marul 25 ila 30 TL'den satılıyor. Biz tarladan 5 TL'den veriyoruz ama alan yok. Markete gittiklerinde 25 ila 30 TL'den alıcı buluyor. Marulda bu zamanlar hasat zamanı ama alan kimse yok. Yağmur yağmadığı için bu yılki hasat verimsiz geçti, kuraklık var. Bu yıl hiç yağmur yağmadı. Kış aylarından itibaren 4 defa yağmur yağdı. Kuraklık olduğu ve yağmur yağmadığı zamanda hasat da verimsiz oluyor" ifadelerini kullandı.