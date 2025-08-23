Tarlada kadınlar bile silahlı nöbet tutuyor! Gözlerini kırpmadan sabahlıyorlar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tarlada kadınlar bile silahlı nöbet tutuyor! Gözlerini kırpmadan sabahlıyorlar

Günde 1 avuç yenmesi tavsiye ediliyor. Hücrelerin yenilenmesi ve yaşlanmayı geciktirir gibi daha bir çok derde deva olan Sultan çekirdek üzümün hasadına başlandı. Manisa’da üreticiler hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı av tüfeğiyle nöbet tutuyor.

Turgutlu ilçesinde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı sürüyor. Ağustos ayında başlayan ve eylül sonuna kadar süren hasat döneminde üzümler, traktörlerle kurutma alanlarına taşınıyor. Üreticiler, üzümleri "bandırma suyu" olarak bilinen özel karışıma batırdıktan sonra bezlerin üzerine seriyor.

Üretici Burcu Sever Özgenç, "Bandırma yapılan üzümler 10 günde, yapılmayanlar ise 21 günde kuruyor. Bu da zaman ve iş gücünden tasarruf sağlıyor" dedi. Gündüz sıcaklarında hasat ve sergi işlemlerini yaptıklarını, gece de hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı tüfekle ürünlerin başında nöbet tuttuklarını belirten Özgenç, "Üzümleri sergi alanına seriyoruz. Akşam olunca ürünleri yalnız bırakmıyoruz, sabah işçiler gelene kadar nöbette kalıyoruz" diye konuştu.

manisada-uzum-mesaisi-gunduz-hasat-ge-878413-260938.jpg

manisada-uzum-mesaisi-gunduz-hasat-ge-878414-260938.jpg

manisada-uzum-mesaisi-gunduz-hasat-ge-878415-260938.jpg

manisada-uzum-mesaisi-gunduz-hasat-ge-878416-260938-1.jpg

manisada-uzum-mesaisi-gunduz-hasat-ge-878417-260938.jpg

Son Haberler
Kırıkkale'de anız yangını
Kırıkkale'de anız yangını
Dünya şampiyonluğunu nişanladılar, hedefi tam 12'den vurdular!
Dünya şampiyonluğunu nişanladılar, hedefi tam 12'den vurdular!
AKP’li Çelebi komando beresi ile tura çıktı: Açılım için şehit ailelerinden destek istedi
AKP’li Çelebi komando beresi ile tura çıktı: Açılım için şehit ailelerinden destek istedi
Tarlada kadınlar bile silahlı nöbet tutuyor! Gözlerini kırpmadan sabahlıyorlar
Tarlada kadınlar bile silahlı nöbet tutuyor! Gözlerini kırpmadan sabahlıyorlar
Kask hayat kurtardı
Kask hayat kurtardı