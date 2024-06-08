Tarlalara düşen yıldırımlar yangın çıkardı. 360 dönüm buğday kül oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Koca Pınar, Yalıntepe, Şabani, Koç Tepe ve Katran köyüne yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlarda Yalın Tepe köyünde 60 dönüm, Kocapınar köyünde 130 dönüm ve Şabani köyünde de 170 dönüm buğday ekili arazi kül oldu.

İhbar üzerine olay yerine Cizre ve İdil’den itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası neticesinde yangın kontrol altına alınırken 360 dönüm arazide ekili olan buğday kül oldu.

Ayrıca Düzova, Korucu, Katran ve Siyahtepe köylerinde de anız yangını çıktı. Yangın itfaiye ekibi ve vatandaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.