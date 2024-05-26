Tarlalarından dönen karı- kocaya tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA
Tarlalarından dönen karı- kocaya tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Güney ilçesinde, motosikletleriyle tarladan evlerine dönen Yaşar ile Cennet Akdağlı çiftine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Cennet Akdağlı hayatını kaybederken, eşi Yaşar Akdağlı ise yaralandı.

Denizli'nin Güney ilçesinde saat 19.00 sıralarında tarladan Kargılık Küme Evleri'ndeki motosikletleriyle dönen Yaşar-Cennet Akdağlı çiftine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Pompalı tüfekli saldırıda vurulan Akdağlı çifti kanlar içerisinde yerde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, karın bölgesinden vurulan Cennet Akdağlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Beline saçmaların isabet ettiği Yaşar Akdağlı ise ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı.

Cennet Akdağlı’nın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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