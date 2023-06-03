Tarlanın ortasında 25 metre çapında obruk oluştu. Görenler gözlerine inanamadı

Konya’da bir tarlanın ortasında 25 metre çapında bir obruk oluştu. Obruğu görenler gözlerine inanamadı. Obruğun oluştuğu anda çevrede kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti.

Tarlanın ortasında 25 metre çapında obruk oluştu. Görenler gözlerine inanamadı

Konya’daki bir pancar tarlasında 25 metre çapında ve 15 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Durumu vatandaşlar fark edip yetkililere bildirdi.

Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Mısırlı Yaylası’nda pancar tarlasında vatandaşlar, obruk oluştuğunu fark etti. Çapı yaklaşık 25 metre, derinliği ise 15 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

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Obruğun oluştuğu sırada çevrede bulunan vatandaşlardan Tahir Akpınar, gazetecilere, duydukları gürültünün ardından obruğun oluştuğu yere gittiklerini söyledi.

Büyük bir tozla karşılaştıklarını ifade eden Akpınar, “Olay yerinde o an kimsenin olmaması ve çalışmaması da büyük şans, tarla sahibine geçmiş olsun.” dedi.

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