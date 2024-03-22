Tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu

Kaynak: DHA
Tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu
Manisa’da çiftçi Mustafa Koçyiğit (62), tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu.

Manisa’nın Köprübaşı'nın Karabük Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mustafa Koçyiğit, bugün sabah saatlerinde çalışmak için tarlasına gitti. Koçyiğit'ten uzun süre haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada Koçyiğit'i sulama havuzunda bulup, sudan çıkardı.

tarlasindaki-sulama-havuzunda-olu-bulund-30050-2.jpg

SULAMA KANALINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde Koçyiğit'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Havuza düştüğü düşünülen Koçyiğit'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

tarlasindaki-sulama-havuzunda-olu-bulund-30050-1.jpg

tarlasindaki-sulama-havuzunda-olu-bulund-30050.jpg

Son Haberler
Batman 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Batman 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Batman İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Batman İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Son dakika... Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı Dünya
Son dakika... Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı
Çok tartışılacak son anket çıktı. Seçimlerin kilit partisi belli oldu Gündem
Çok tartışılacak son anket çıktı. Seçimlerin kilit partisi belli oldu
Süper lig'de bu sezon en çok koşan futbolcu kim? İşte herkesi şaşırtan o isim Spor
Süper lig'de bu sezon en çok koşan futbolcu kim? İşte herkesi şaşırtan o isim
Belirsizlikler çağında başarıya nasıl ulaşılır? Ekonomi
Belirsizlikler çağında başarıya nasıl ulaşılır?
İsrail'le ticaret devam edenlerin hepsi MÜSİAD üyesi çıktı. Gazze'de yanan ateşe gemi gemi odun taşıyorlar Gündem
İsrail'le ticaret devam edenlerin hepsi MÜSİAD üyesi çıktı. Gazze'de yanan ateşe gemi gemi odun taşıyorlar