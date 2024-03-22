Tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu

Manisa’nın Köprübaşı'nın Karabük Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mustafa Koçyiğit, bugün sabah saatlerinde çalışmak için tarlasına gitti. Koçyiğit'ten uzun süre haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada Koçyiğit'i sulama havuzunda bulup, sudan çıkardı.
SULAMA KANALINDA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde Koçyiğit'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Havuza düştüğü düşünülen Koçyiğit'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.