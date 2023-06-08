Taro Emir Tekin doğum günü için bakın ne istedi

Son olarak Bir Peri Masalı dizisinde oynayan Taro Emir Tekin, doğum gününü bağışladı.

Taro Emir Tekin doğum günü için bakın ne istedi

Editör: Özlem KIRAL

Başarılı oyuncu Taro Emir Tekin 15 Haziran’daki doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye’ye hediye etti.

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Bu yıl Cerebral Palsy’li çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlayan genç sanatçı, takipçilerine sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak “Bu yıl 15 Haziran’da yeni yaşıma girerken Cerebral Palsy’li çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine destek olalım istedim. Doğum günümde tutacağım tüm dilekler hayallere dokunsun, bunlara sizler de ortak olun diye gelin hep birlikte Cerebral Palsy’li çocuklarımızın önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım!” dedi.

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