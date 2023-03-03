TARSİM'den deprem bölgesine 11 milyon TL hasar ödemesi

Tarım Sigortaları Havuzundan (TARSİM) yapılan açıklamada değerlendirmeleri yer alan Genel Müdür Serpil Günal, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin herkesi derinden üzdüğünü kaydederek, deprem sonrası bölgede yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Depremin hemen akabinde bölgelere ziyaret gerçekleştirdiklerini, sahada birebir gözlemlerde bulunduklarını aktaran Günal, bölge müdürlüğü çalışanlarıyla eksperler ve üreticiler ile görüştüklerini, bu süreçte, Şanlıurfa, Malatya ve Adana bölge müdürlüklerinin çalışmalarını herhangi bir aksama olmadan, kesintisiz bir şekilde sürdürdüğünü, hasar tespit çalışmalarına ve risk inceleme işlemlerine bizzat katılım sağlandığını anlattı.

Günal, deprem bölgesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile bitkisel ürün yetiştiriciliği yapıldığını kaydederek, "Bitkisel üretimde, tarım sigortası anlamında da kritik öneme sahip olan buğday, kayısı, pamuk, limon, narenciye ve mandalina öne çıkıyor. Bitkisel ürün sigortalarında Türkiye ortalaması yüzde 22 civarında. Deprem bölgesindeki sigortalılık durumuna baktığımızda, Osmaniye'de yüzde 29, Adıyaman'da yüzde 20 ve Adana'da yüzde 26 civarında olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Hasar ihbar adedi 5 bini buldu

Serpil Günal, TARSİM olarak depremin ilk gününden itibaren hasar ihbarları almaya başladıklarını ve ihbar adedinin 5 bini bulduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"İhbarlarda ağırlıklı olarak, büyükbaş, küçükbaş, arıcılık ve özellikle Malatya'da kümes hayvanları branşları ile sera sigortası branşlarında ihbarlar aldık. İhbar alınan illerde sırasıyla Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa öne çıkıyor. Alınan hasar ihbarlarını takiben sahada hasar tespit çalışmalarına hızla başlandı. Bu çalışmalarda 97 eksper görev aldı. 4 bin 409 adet dosyanın işlemi tamamlandı. 727 adet dosyanın işlemi de devam ediyor. Deprem kaynaklı olarak; 600 bin 683 adet büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvanda ve kovanda, 124 dekar alanda hasar meydana geldi."

Günal, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortaları branşlarında, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa'da 921 adet hasar dosyasının işlemlerinin tamamlandığını, üreticilere 5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kümes hayvanları hayat sigortası branşında, Malatya'da 17 hasar dosyasının işlemlerinin tamamlandığını, üreticilere 4,4 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildiğini aktaran Günal, sera sigortası branşında ise Hatay ve Kahramanmaraş'taki 7 hasar dosyasının işlemlerinin tamamlandığını, 1,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildiğini anlattı.

Günal, "Bu şekilde sigortalılarımıza 948 dosya için 11 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirmiş olduk. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta tamamlamayı planlıyoruz ve sigortalılarımıza 24 milyon TL daha hasar ödemesi gerçekleştirmeyi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

(Kaynak: AA)