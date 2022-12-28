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Tarsus kurtuluşunun 101'inci yılını Moğollar konseriyle kutladı

Anadolu Rock Müziği’nin efsane grubu Moğollar, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 27 Aralık Tarsus’un kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi. 

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 17:25
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Tarsus kurtuluşunun 101'inci yılını Moğollar'la kutladı

Tarsus kurtuluşunun 101'inci yılını Moğollar konseriyle kutladı
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‘27 Aralık Tarsus’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’ etkinlikleri çerçevesinde Moğollar konseri düzenlendi. Konser öncesi Tarsus Belediyesi’nin yeni kurulan Çocuk Korosu ve Tarsus Kent Orkestrası sahne aldı. Moğollar’a kentte olmalarından dolayı teşekkür eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gecede şöyle konuştu:

“Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılını kutluyorum. Halkın müziğini yapan ve beni inanılmaz duygulandıran Moğollar’a teşekkür ediyorum. Az önce Cahit Ağabey’e söylüyordum. Üniversitesi yıllarıma gittim. Bize ciddi anlamda mücadelemizi öğreten, sevdamızı ortaya koyan müzikleri yaptılar, onları dinlettiler.” 

Tarsuslular'la birlikte olmaktan mutlu olduklarını dile getiren Moğollar grubundan Taner Öngür ise “Grup 1968’de kuruldu. Tarsus’un kuruluşunun yıl dönümünde burada olmaktan çok mutluyuz. Etkinlik çok güzel geçiyor. Belediyelerin kültür sanat faaliyetlerinde bulunması çok çok önemli. Bizim de 55'inci yılımız ve sizlerle birlikte kutluyoruz. Aynı zamanda Tarsus’un il olması gayesini takdire şayan buluyoruz. Biz de Moğollar ekibi olarak Tarsus’un il olması gerektiğini düşünüyor ve destekliyoruz” dedi. 

Konsere katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren bir yurttaş da “Konseri çok güzel buldum. Ayrıca arkadaki ekranda Moğollar’ın verdiği mesajlar çok güzeldi. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili mesaja bayıldık. Çocuk Korosu’nu çok beğendik, Kent Orkestrası da çok başarılıydı. Çocuk Korusu’nu özellikle tebrik ediyorum. Kısa sürede büyük işler başarmış. Reyhan Bezdüz Hocamızın eline sağlık. Her şey harikaydı, belediyemize teşekkür ederiz” diye konuştu. 

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