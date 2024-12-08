Tarsus’ta narenciye paketleme fabrikası alevlere teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarsus’ta narenciye paketleme fabrikası alevlere teslim oldu

Mersin Tarsus'ta narenciye paketleme fabrikasının lojman bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye paketleme fabrikasının lojman bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi'ndeki narenciye paketleme fabrikasının lojman bölümünde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika işçileri durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Yatakhanenin yanı sıra banyo ve mutfak bölümünde de etkili olan alevler maddi hasara neden oldu.

Şans eseri yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Tarsus’ta narenciye paketleme fabrikasında alevlere teslim oldu

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