Tarsus’ta yolcu otobüsü tıra çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Tarsus’ta yolcu otobüsü tıra çarptı: 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Olay Tarsus-Pozantı istikameti Karakütük ile Damlama Bölgesi arasında gece saatlerinde meydana geldi. M.G.'nin sürücülüğünü yaptığı özel bir firmaya ait olan 27 AZJ 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucu otobüsün ön bölümü hasar gördü. Sürücü M.G. araçta sıkıştı. Olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve Acil 112 ekipleri M.G.'yi bulunduğu yerden yaralı olarak çıkardı. Kazada otobüs muavini H.B. ile yolcular D.Z. ve S.A. da yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Tarsus’ta yolcu otobüsü tıra çarptı: 4 yaralı

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