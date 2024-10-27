Tartışma kavgaya dönüştü! Cipini üzerlerine sürdü

Mersin, sahilindeki parkta S.A., tartıştığı kişilere ciple çarparak hafif yaraladı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Kültür Park'ta meydana geldi. Kız arkadaşlara laf atma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah sesinin de duyulduğu kavgada S. A., parkta tartıştığı kişilerin üzerine cipini sürdü, ardından park halindeki bir araca çarptı. S. A., daha sonra parkta kaçışan grubun peşinden gidip 2 kişiye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle sakinleşen gruptaki taraflardan cip sürücüsü S. A. ile silahı kullanan M.Ö. gözaltına alındı. Olayda hafif yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

OLAY CEP TELEFONU KAMERASINDA

O anlar, çevredekilerden biri tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, iki grubun parkta tartıştığı sırada siyah cipin sürücü, gençlerin üzerine doğru hızla aracını sürdüğü, ardından kaldırımdan inip yol kenarında park halindeki otomobile çarptığı, daha sonra da parka kaçan grubun peşinden gidip 2 kişiye çarparak yere düşürdüğü anlar yer aldı.