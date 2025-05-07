AYM'den tartışmalı sokak hayvanları yasasının iptali istemine ret!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi, DHA
AYM'den tartışmalı sokak hayvanları yasasının iptali istemine ret!

AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun iptal istemini reddetti. Yasa hayvanların 'uyutulmasını' öngördüğü için toplumda tartışmalara neden oldu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), sokakta hayvanlarına ilişkin kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan iptal istemini reddetti.

Sokakta yaşayan köpeklerin “uyutulmasını” içeren ve kamuoyunda tartışmalara neden olan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2 Ağustos'ta yürülüğe girdi. Yasa, sokakta yaşayan binlerce köpeğin yaşamını tehdit ettiği gerekçesiyle başta hayvan hakları savunucuları olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden büyük tepki gördü.

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Hayvanseverler, Hayvanları Koruma Kanunu değişikliğinin AYM’de görüşülmesi üzerine mahkeme önünde nöbet tutuyor.

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AYM önünde nöbet başlatan grup, 'Yasayı iptal et, hayvanları yaşat', 'Kadına, çocuğa, doğaya, hayvana dokunma' ve 'Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük' yazılı pankart ve dövizleri taşıyarak, 'Her yer AYM her yer direniş', 'Susma haykır, katliama hayır' ve 'AYM yasayı hemen iptal et' diye slogan attı. Hayvanseverlerin gün boyu bekleyişlerine devam edeceği belirtildi.

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'NİCE HAYVANLAR KATLEDİLDİ'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan şu açıklamada bulundu:

"2 Ağustos'ta bir garabet gibi ülkemizin tepesine çöken bu yasa, hayvanların yaşam hakkını elinden alıyor. İçindeki maddelerle ötanazi ile öldürme yasası var. Bu yasayla birlikte 2 Ağustos'tan bugüne kadar nice hayvanlar katledildi. 'Yaşam alanı' adı altında barınağı olmayan belediyeler yaşam evi yapmaya kalktı. Bu belediyeler şimdi tel örgülerle çevirip, yaşam alanları yapmaya kalktılar. Koskoca metropol ilçeler de buna dahil, şehirler de buna dahil. Bunu önleyebilmek adına Cumhuriyet Halk Partisi, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne münacat etti. Bu yasa iptal edilsin diye bütün arkadaşlarımız buradalar."

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