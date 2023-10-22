Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı teslim oldu

Olay, saat 13.40’ta Fatih Yedikule Mahallesi Hacımanav Sokak’ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Batuhan G., arkadaşı olduğu 35 yaşındaki K.Ç ile bir süre önce tartışma yaşadı.

Bunun üzerine arkadaşının evine silahla gelen Batuhan G., Çakır'ı vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Cinayet zanlısı Batuhan G. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Arkadaşını öldüren zanlının aracı ile sokağa geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın olduğu sokakta yaşayan Ahmet Kılıç, “Polis arkadaşlar olayın olduğu yere intikal etti. Olayın cinayet olduğu söylendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışmalarına devam ediyor. 7-8 el ateş edildiği söyleniyor” dedi.

Öldürülen Kadir Çakır’ın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.