Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde katletti

Pendik’te bir şahıs, tartıştığı 4 çocuğunun annesini çocuklarının gözü önünde silahla başından vurarak öldürdü. Saldırgan eş, cinayeti işlediği evin içerisinde ekipler tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde katletti

Olay, Pendik’te dün gece saat 23.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Yılmaz L. ile eşi İpek L. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yılmaz L., evinde bulundurduğu silahını çıkartarak 4 çocuğunun annesi İpek L.’yi başından vurdu. Genç kadın, çocuklarının gözü önünde kanlar içerisinde yere yığıldı.

tartistigi-esi-2.jpg

Silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri Yılmaz L.’yi gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri ise genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İpek L.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Yılmaz L. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Yılmaz L.’nin öldürdüğü eşiyle daha öncesinde müzikli videolar çektiği ve bu videoları sosyal medyada paylaştığı görüldü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre, çiftin uzun süredir kavga ettiği ve Yılmaz L.’nin eşi İpek L’yi sıklıkla darbettiği öğrenildi.

tartistigi-esi.jpg

Olay gecesi ise şahsın, cinayeti en küçüğü 8 aylık olan 4 çocuğunun gözü önünde işlediği iddia edildi. Olaydan yaklaşık 15 gün önce ise çiftin yine tartıştığı ve ihbar üzerine eve polis ekiplerinin geldiği belirtildi.

İlgili Haberler
Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında karar açıklandı. İstek şarkı için katledilmişti
Ayhan Bora Kaplan’a cinayet soruşturması. 8 yıl önceki cinayetin dosyası yeniden açıldı
Ülkü Ocakları Genel Başkan yardımcısı gözaltına alındı. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında flaş gelişme
Cinayetin detayları ortaya çıktı. Kız arkadaşına ‘Tanışalım’ yazan lastikçiyi öldürmüştü
Öne Çıkanlar
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Son Haberler
Arapları almak için Türkleri taksiden attı. İstanbul’un taksi krizi katlanarak büyüyor Gündem
Arapları almak için Türkleri taksiden attı. İstanbul’un taksi krizi katlanarak büyüyor
Okan Buruk Alanya maçında üzüldüğü tek konuyu açıkladı Spor
Okan Buruk Alanya maçında üzüldüğü tek konuyu açıkladı
Bakan Yerlikaya duyurdu. 81 ilde teyakkuza geçildi Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu. 81 ilde teyakkuza geçildi
Elindeki 500 euroyu videoya alarak "Şu kağıt parçası 15 bin lira" Gündem
Elindeki 500 euroyu videoya alarak "Şu kağıt parçası 15 bin lira"
Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Gündem
Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Tartıştığı oğlunu tabanca ile bacağından yaraladı Yaşam
Tartıştığı oğlunu tabanca ile bacağından yaraladı
Mauro Icardi'den sakatlık açıklaması. Kimsenin bilmediği detayı anlattı Spor
Mauro Icardi'den sakatlık açıklaması. Kimsenin bilmediği detayı anlattı