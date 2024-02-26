Tartıştığı kızını sokak ortasında bıçaklayıp, ağır yaraladı

Kaynak: DHA
Tartıştığı kızını sokak ortasında bıçaklayıp, ağır yaraladı
Adana’da Turhan Ö. İsimli şahıs, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla sokakta tartıştığı kızı Dilan Ö.'yü (19) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Turhan Ö., isimli şahıs, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce tartıştığı kızı Dilan Ö. ile ara sokakta karşılaştı.

KIZINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

Baba- kız arasında yine aynı sebeple tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Turhan Ö., kızı Dilan’ı karın, göğüs ve kolundan bıçakladı. Dilan Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı.

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Çevredeki vatandaşlar, Dilan Ö.’nün yaralarına tampon yapıp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Dilan Ö.'yü ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Mahallede çalışma başlatan polis ekipleri, Turhan Ö.’yü yakın bir sokakta yakaladı. Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Turhan Ö.'nün sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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