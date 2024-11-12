Tarzıyla büyüledi! Hande Erçel ödül törenindeki göndermeleriyle ağızları açık bıraktı

Oyunculuğu ve değişimiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel’in Harper's Bazaar 'Women of the Year' ödül töreninde yaptığı göndermeler ve sözleri gündem oldu.

YILIN DİJİTAL YILDIZI ÖDÜLÜNÜ ALDI

Hande Erçel, Harper's Bazaar 'Women of the Year' (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesinde “Yılın Dijital Yıldızı” ödülünü aldı. Güzel oyuncunun kıyafet seçimine beğeni yağdı.

"ÖNÜNÜZE ENGEL KONULMASINA RAĞMEN..."

Erçel'in ödül törenindeki yaptığı konuşmadaki göndermeleri gündem oldu.

Erçel konuşmasında "Aslında pek konuşmayı seven biri değilim artık bu anlaşılmıştır bence. Bu kadar sene hakkımda söylenenlerin üzerine hiç cevap vermememden" diyerek şöyle devam etti:

"Öncelikle hakkımda söylenen bu kadar şeye rağmen, önünüze bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül veriyor olmanız bu cesareti sergilemeniz çok özel çok gurur verici."

Sosyal medyada Hande Erçel'e "Bu zamana kadar her yapılana susmuştu", "Sert eleştirilere güzel yanıt", "Ya ne engeli ne diyor" yorumları yapıldı.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, Türk oyuncu ve model. 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma, Balıkesir'de doğdu. Güzellik ve oyunculuk kariyerine adım atmadan önce, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde iç mimarlık eğitimi aldı.

Erçel, ilk olarak 2012 yılında “Çalıkuşu” dizisinde, küçük bir rol ile oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra asıl çıkışını, “Güneşin Kızları” dizisinde yaptı. Ardından "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde başrol oynadı.

Erçel, “Sen Çal Kapımı” dizisindeki Eda Yıldız karakteri ile 2020'de büyük bir başarı elde etti. Bu dizi, hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak Erçel’i uluslararası alanda tanınan bir isim haline getirdi.