Taş ocağında iş kazası: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Taş ocağında iş kazası: 1 ölü

Karaman’da bir taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kalan işçi yaşamını yitirirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'ın merkeze bağlı Çoğlu köyünde bulunan taş ocağında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, taş ocağında işçi olarak çalışan Mehmet Ovalı (55), kum yükleme işlemi yaptığı esnada devrilen iş makinesinin altında kaldı.

Çalışanlar, durumu ihbar etti. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Ovalı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Ovalı'nın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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