Bu başarıyla TRT 1, tam 32 hafta aradan sonra yeniden reyting tahtına oturdu.

TRT 1’in iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı günden bu yana fırtına gibi esmeye devam ediyor. Haftanın dizisi belli oldu: 24-30 Kasım haftasının en çok izlenen yapımları açıklandı.

Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, başrollerini Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı TRT 1’in yeni dizisi “Taşacak Bu Deniz”, yükselişini sürdürerek 15.89 reytingle zirveye yerleşti ve 32 hafta sonra TRT 1’i yeniden lider yaptı.

Prime time’ın en yüksek reytingli 10 dizisi sıralamasında “Taşacak Bu Deniz”in hemen ardında sırasıyla “Uzak Şehir”, “Eşref Rüya”, “Güller ve Günahlar”, “Kızılcık Şerbeti”, “Teşkilat”, “Halef: Köklerin Çağrısı”, “Gönül Dağı”, “Sahtekârlar” ve “Cennetin Çocukları” yer aldı.

TAŞACAK BU DENİZ

OGM Pictures imzalı dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstlenirken, senaryosunu “Sen Anlat Karadeniz”in sevilen kalemleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem yazıyor. Karadeniz’in eşsiz doğasında, Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde çekilen dizi, kan davası, imkânsız aşk ve aile sırlarını çarpıcı bir şekilde işliyor.

Başrollerde: Ulaş Tuna Astepe → Adil Koçari, Deniz Baysal → Esme Furtuna (Çavuş), Ava Z. Yaman → Eleni, Burak Yörük → Şerif

Güçlü kadroda ayrıca Yeşim Ceren Bozoğlu, Onur Dilber, Ulviye Karaca, Hakan Salınmış, Batuhan Bayar, Erdem Şanlı, Burcu Cavrar ve son olarak kadroya katılan Berna Koraltürk yer alıyor.

Şu ana kadar 8 bölümü yayınlanan “Taşacak Bu Deniz”, her cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1’de izleyiciyle buluşuyor. Dizi, YouTube’da 1 milyon aboneyi kısa sürede aşan resmi kanalı ve milyonlarca izlenen fragmanlarıyla da dijitalde büyük ilgi görüyor.

Karadeniz’in hırçın dalgaları gibi yükselen “Taşacak Bu Deniz”, reyting rekoltelerini altüst ederek sezonun en güçlü yapımlarından biri olduğunu kanıtladı.

Yeni bölümüyle bu cuma yine ekran başında milyonları bekliyor!