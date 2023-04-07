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Tasarımcı Mahir Akkoyun Yeniçağ’a konuştu. Erdoğan sayesinde etiketleri sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı

Erdoğan sayesinde etiketleri tasarladığı için gözaltına alınıp serbest bırakılan tasarımcı Mahir Akkoyun Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuştu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 22:08
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Tasarımcı Mahir Akkoyun Yeniçağ’a konuştu. Erdoğan sayesinde etiketleri sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı

Tasarımcı Mahir Akkoyun Yeniçağ’a konuştu. Erdoğan sayesinde etiketleri sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

“Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” etiketleri mağazalarda ürünlere yapıştırıldıktan ve bu durum sosyal medyada yayıldıktan sonra önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan Akkoyun şu ifadeleri kullandı:

“YAYGINLAŞMASI İYİ OLDU”
Daha çok insana ulaşmış oldu. Benim planladığımdan, benim öngördüğümden çok daha fazla insana ulaşmış oldu. Daha fazla insan sahiplenmiş oldu. Bu açıdan bakıldığında benim yapmış olduğum ama onun ötesinde, ondan önemlisi herkesin sahiplenmiş olduğu bir şeye dönüşmüş oldu. Yaygınlaşması iyi oldu.

“İNSANLARIN GERİ DÖNÜŞLERİ OLUMLU OLDU”
İnsanların bana geri dönüşleri daha çok olumlu şekilde oldu. Çok fazla insanla görüştüm ve görüştüğüm insanların neredeyse hepsi yaptığım şeyi takdir etti ve bunu daha fazla ileriye götürüp, destek olacaklarını söylediler, sağ olsunlar.

Bu tür içerikler üretiyordum ve yapmaya devam edeceğim. Bunun önünde bir engel yok çünkü ortada işlenmiş bir suç yok. Cumhurbaşkanına hakaret ve seçim kanununa muhalefet ile suçladılar ancak ortada suça dair hiçbir şey bulunamadı.

“BUNU BEKLİYORDUM, ŞAŞIRMIŞ DEĞİLİM”
Akkoyun geçmişten beri benzer işler yapmasını ancak şimdi böyle bir suçlamayla maruz kalmasını, “Seçim sürecinde olmamız nedeniyle yaptığım işler, daha önce yaptığım işlerden çok daha fazla insana değmeye, daha fazla insana ulaşmaya başladı. Daha fazla insana ulaştığı içinde haliyle bunun geri dönüşü de böyle olacak diye tahmin ediyordum. O yüzden şaşırmış değilim” sözleriyle açıkladı.

NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan bir grubun raflara yapıştırdıkları çıkartmalar gündem olmuştu.

Etiketleri basarak sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun İzmir’de gözaltına alındığını duyurmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

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