Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerden sonra vatandaşlar deprem çantası hazırlığına girişti.

Deprem çantasında olası iletişim eksikliğine karşı taşınabilir batarya (powerbank) da bulundurmak gerekiyor. Telefonun şarjının bitmesi durumunda devreye girecek olan bu powerbanklerin kalitesi de büyük önem taşıyor.

Peki Powerbank alırken nelere dikkat etmek gerekir?

TeknolojiOku.com'da yer alan bilgilere göre;

1- KAPASİTE

Powerbank'in kapasitesi, taşıyabileceği elektrik yükü miktarını belirler. Kapasite, mAh (milamper saat) birimi ile ölçülür. Ne kadar yüksek kapasiteye sahip bir powerbank seçilirse, o kadar fazla enerji taşınabilir. Ancak, daha yüksek kapasiteli bir powerbank daha ağır ve daha pahalı olabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlara uygun bir kapasite seçmek önemlidir.

2- BOYUT VE AĞIRLIK

Powerbank seyahat ederken taşınabilir bir cihazdır, bu nedenle boyut ve ağırlığına dikkat etmek önemlidir. Küçük bir powerbank, daha taşınabilir olabilir, ancak aynı zamanda daha az kapasiteye sahip olabilir. Büyük bir powerbank, daha fazla kapasiteye sahip olabilir, ancak taşınması zor olabilir.

3- GİRİŞ VE ÇIKIŞ PORTLARI

Powerbank'in giriş ve çıkış portları, powerbank'in hangi cihazları şarj edebileceğini belirler. Örneğin, bir powerbank'in 5V/2A çıkışı varsa, bu, 2 amper akım ve 5 voltluk bir çıkışa sahip olduğu anlamına gelir. Bazı powerbank'ler, birden fazla çıkış ve giriş portuna sahip olabilir, bu nedenle cihazı şarj etmek için daha fazla seçenek sunar.

4- PİL TİPİ

Powerbank'ler genellikle lityum iyon piller kullanır. Lityum iyon piller, hafif ve enerji yoğun oldukları için powerbank'ler için idealdir. Ancak, bazı ucuz powerbank'ler, daha düşük kaliteli piller kullanabilir. Bu nedenle, powerbank seçerken pil kalitesine dikkat etmek önemlidir.

5- MARKA GÜVENİLİRLİĞİ

Powerbank'lerde marka güvenilirliği de önemlidir. Daha iyi markalar, daha yüksek kaliteli piller ve daha iyi performans sunar. Güvenilir bir marka seçmek, daha uzun ömürlü ve güvenli bir powerbank elde etmenize yardımcı olabilir.

6- FİYAT

Powerbank fiyatları, kapasite, boyut, marka ve özelliklere göre değişebilir. Daha yüksek kapasiteli ve daha iyi özelliklere sahip powerbank'ler genellikle daha pahalıdır. Fiyat, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre karar vermeniz gereken önemli bir faktördür.