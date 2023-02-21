21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Powerbank alırken nelere dikkat etmek gerekir

Ülkemizde etkili olan depremlerden sonra iletişim için en gerekli olan araçlardan biri olan Powerbank'i alırken dikkat etmek gereken noktalar listelendi. İşte o özellikler...

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 10:18
Takip Et

Taşınabilir batarya alırken dikkat etmek gereken noktalar

Powerbank alırken nelere dikkat etmek gerekir
+
Aa
-

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerden sonra vatandaşlar deprem çantası hazırlığına girişti.

Deprem çantasında olası iletişim eksikliğine karşı taşınabilir batarya (powerbank) da bulundurmak gerekiyor. Telefonun şarjının bitmesi durumunda devreye girecek olan bu powerbanklerin kalitesi de büyük önem taşıyor.

Peki Powerbank alırken nelere dikkat etmek gerekir?

TeknolojiOku.com'da yer alan bilgilere göre; 

1- KAPASİTE

Powerbank'in kapasitesi, taşıyabileceği elektrik yükü miktarını belirler. Kapasite, mAh (milamper saat) birimi ile ölçülür. Ne kadar yüksek kapasiteye sahip bir powerbank seçilirse, o kadar fazla enerji taşınabilir. Ancak, daha yüksek kapasiteli bir powerbank daha ağır ve daha pahalı olabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlara uygun bir kapasite seçmek önemlidir.

2- BOYUT VE AĞIRLIK

Powerbank seyahat ederken taşınabilir bir cihazdır, bu nedenle boyut ve ağırlığına dikkat etmek önemlidir. Küçük bir powerbank, daha taşınabilir olabilir, ancak aynı zamanda daha az kapasiteye sahip olabilir. Büyük bir powerbank, daha fazla kapasiteye sahip olabilir, ancak taşınması zor olabilir.

3- GİRİŞ VE ÇIKIŞ PORTLARI

Powerbank'in giriş ve çıkış portları, powerbank'in hangi cihazları şarj edebileceğini belirler. Örneğin, bir powerbank'in 5V/2A çıkışı varsa, bu, 2 amper akım ve 5 voltluk bir çıkışa sahip olduğu anlamına gelir. Bazı powerbank'ler, birden fazla çıkış ve giriş portuna sahip olabilir, bu nedenle cihazı şarj etmek için daha fazla seçenek sunar.

4- PİL TİPİ

Powerbank'ler genellikle lityum iyon piller kullanır. Lityum iyon piller, hafif ve enerji yoğun oldukları için powerbank'ler için idealdir. Ancak, bazı ucuz powerbank'ler, daha düşük kaliteli piller kullanabilir. Bu nedenle, powerbank seçerken pil kalitesine dikkat etmek önemlidir.

5- MARKA GÜVENİLİRLİĞİ

Powerbank'lerde marka güvenilirliği de önemlidir. Daha iyi markalar, daha yüksek kaliteli piller ve daha iyi performans sunar. Güvenilir bir marka seçmek, daha uzun ömürlü ve güvenli bir powerbank elde etmenize yardımcı olabilir.

6- FİYAT

Powerbank fiyatları, kapasite, boyut, marka ve özelliklere göre değişebilir. Daha yüksek kapasiteli ve daha iyi özelliklere sahip powerbank'ler genellikle daha pahalıdır. Fiyat, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre karar vermeniz gereken önemli bir faktördür.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
1
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
2
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
3
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
5
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
6
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
7
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Deprem sonrası enfeksiyonları nelerdir
﻿Deprem sonrası enfeksiyonları nelerdir
﻿Deprem sonrası enfeksiyonları nelerdir
﻿İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizlenecek
﻿İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizlenecek
﻿İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizlenecek
﻿TFF Yusuf Demir için devreye girdi. Galatasaray'ı sevindiren gelişme
﻿TFF Yusuf Demir için devreye girdi. Galatasaray'ı sevindiren gelişme
﻿TFF Yusuf Demir için devreye girdi. Galatasaray'ı sevindiren gelişme
﻿AYM'den Semra Güzel kararı
﻿AYM'den Semra Güzel kararı
﻿AYM'den Semra Güzel kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.