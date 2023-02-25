Taşınan Yusufeli ilçesinde kalan sokak hayvanları aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerine taşınması nedeniyle eski yerleşim yerindeki sokak hayvanları da kaderlerine terk edilmiş durumda. Eski yerleşim yerinde kalan son vatandaşlar ise sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekti.

"500 METRE UZAKTAN GÖRÜP YANIMA GELİYORLAR"

Terzi Kibar Boyacı şunları söyledi:

"Yusufeli yeni yerleşim yerinde iş yeri çıkmadığı için akşamları yeni yerleşim yerine çıkıyorum, sabahlarda mevcut yerleşim yerime gelip kedileri doyuruyorum ve aynı zamanda sokak hayvanlarından köpeklerinde karınlarını doyuruyorum. Onlara sevgi dilini kullanıyorum ve birbirimize bakarak anlaşılıyoruz. 500 metre uzaktan görüp yanıma geliyorlar ve ben bu hayvanlara bakmak mecburiyetindeyim ve kendimi zorunlu hissediyorum. Şu anda kedilerime mama veriyorum ve sağ olsunlar bunlarda bizi yalnız bırakmıyor. Ben de yeni yerleşim yerinde belediyenin yapacağı işyeri bitince bende kiralayarak taşınacağım."

"YETKİLİLERDEN DUYARLILIK BEKLİYORUZ"

Sokak hayvanları gönüllüsü bir vatandaş, "Şimdi yeni yerleşim yerine taşınılmasıyla birlikte zaten önceden de var olan sokak hayvanlarının şimdi daha da büyük bir problemle karşı karşıyalar. Maalesef yeni yerleşim yeri yukarıya taşındığı için burada kalan hayvanlarda bakıma muhtaçlar çoğu soğukta ve açlar. Biz elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz ama tabi köpekler olsun kediler olsun gerçekten çok mağdurlar ve Yusufeli’nin çıkışında yine aynı şekilde bunlarla alakalı yetkililerden, belediyeden ya da kaymakamlıktan gerekli duyarlılığı bekliyoruz ve rica ediyoruz" dedi.