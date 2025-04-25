Taşınmayı düşünenler dikkat! İstanbul'un en dayanıklı ilçeleri belli oldu

23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen kuvvetli depremin ardından henüz kentsel dönüşümünü tamamlayamayan İstanbul'da vatandaşlar daha güvenli ilçeleri araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da hangi ilçeler depreme daha dayanıklı?

DEPREM RİSKİ AYNI ZEMİNLERİ DAYANIKLI

Uzmanlar, İstanbul'da beklenen büyük depremin yıkıcı etkilerinin zemin yapısına ve bina dayanıklılığına bağlı olarak değişebileceğini öngörüyor.

FAYA UZAKLIK, SAĞLAM ZEMİN, YENİ YAPILAŞMA

İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri, şehirde yaşayanlar için güvenli bir yaşam alanı sunmanın yanı sıra, gelecekteki yapılaşma ve şehir planlaması için de örnek teşkil ediyor Uzmanlar olası bir depremde en dayanıklı ilçeleri açıkladı.

İŞTE İSTANBUL'UN DEPREME EN DAYANIKLI İLÇELERİ

Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli, zemini en iyi bölgeler arasında.

Kağıthane, Gaziosmanpaşa yine zemin açısından İstanbul’un en güvenli ilçeleri arasında.

Esenler, Kemerburgaz ve Göktürk yapı stoku yenilenen en önemli bölgeler arasında.

Sultanbeyli ve Beykoz'un denizden uzak bölgeleri de zemin ve fay hattından uzaklık açısından güvenli bölge.

Maltepe'nin kıyıdan uzak bölümü.

Çekmeköy, yeni konut stoku açısından güvenli.

Sultangazi ve Başakşehir'in büyük bölümü güvenli bulunuyor.

Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bölümü.

Arnavutköy, zemin yapısı açısından sağlam alan. Ayrıca fay hattına uzak bölgede.

Maslak, zemin yapısı bakımından ideal bir bölge.

Alibeyköy, yine zemin ve konutların yenilenmesi sayesinde oluşan güvenli alanlar arasında.