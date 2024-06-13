Taşkent, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruyor

Kaynak: Haber Merkezi
Taşkent, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruyor

Özbekistan'ın başkenti Taşkent, dünyada en çok mozaik panele sahip şehir olarak tanınmak için Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Özbekistan Kültür ve Sanatı Geliştirme Vakfı ve Taşkent Belediye Başkanlığı'na göre Taşkent'te 440'tan fazla mozaik bulunuyor. Taşkent Belediye Başkanlığı, konut binalarının cepheleri ve yanlarındaki tüm mozaik panellerin dış reklamlardan muaf tutuyor.

Dijital Gelişim Dairesi çalışanları, bazı mozaiklerin havalandırma boruları nedeniyle tıkandığını ve ayrıca hasar gördüğünü açıkladı. Belediye, uzunca bir süredir Kültür Bakanlığı ve bazı üniversitelerle birlikte ortak bir çalışma anlaşması imzalayarak, şehirde bulunan mozaik panolar hakkında bir katalog çalışması sürdürüyor.

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