Tatil dönüşünde fazla kilo nedeni ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Sena Genç, tatil sonrası sağlıklı beslenme konusunda açıklamalarda bulundu.

Tatil dönüşünde fazla kilo nedeni ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Editör: Naim Arıoğlu

Diyetisyen Sena Genç, tatil dönemi sonrasında beslenme düzenin nasıl dengelenebileceği konusunda uyarılarda bulunarak “Öğün atlamamaya özen gösterin. Öğün atlarsanız, bir sonraki öğünde aşırı kalori alımına sebep olabilirsiniz” sözlerini kullandı.

Sağlıklı beslenmenin faydalarına dikkat çeken Dyt. Genç şunları ifade etti:

“Sağlıklı beslenme, sizi kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi birçok kronik bulaşıcı olmayan hastalığa karşı korur. Sağlıklı beslenme uygulamaları yaşamın her döneminde olması gerekir. Doğduğumuz andan itibaren, sağlıklı büyümeyi teşvik eder ve bilişsel gelişimi geliştirir. Fazla kilolu veya obez olma ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde bulaşıcı olmayan hastalıklar geliştirme riskini azaltmak gibi daha uzun vadeli sağlık yararları sağlayabilir”

TATİL DÖNÜŞÜ FAZLA KİLOLARLA SAHİP OLMAK İSTEMEYENLER BUNLARI YAPMALI:

-Kahvaltı göz ardı edilmemeli

-Düzenli egzersiz tercih edilebilir

-Su tüketimine özen gösterilmeli

-Detoks suları içilebilir

-Yeşil çay kilo vermeye yardımcı olabilir

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son Haberler
Pavyona giden kocasını pavyonda basarak hastanelik etti Güncel
Pavyona giden kocasını pavyonda basarak hastanelik etti
Fatih Altaylı isyan etti: Pasaportunu böyle sınırsız ve aptalca satan yok Güncel
Fatih Altaylı isyan etti: Pasaportunu böyle sınırsız ve aptalca satan yok
Kolesterolün en büyük düşmanı ortaya çıktı. Günde 2 bardak içen şifa buluyor Sağlık
Kolesterolün en büyük düşmanı ortaya çıktı. Günde 2 bardak içen şifa buluyor
İETT otobüsü şoförüne biber gazlı saldırı. Fenalaşan yolcular otobüsten kendini zor attı Yaşam
İETT otobüsü şoförüne biber gazlı saldırı. Fenalaşan yolcular otobüsten kendini zor attı
Ali Koç şike yüzünden dünyaca ünlü yıldızı transfer etmedi Spor
Ali Koç şike yüzünden dünyaca ünlü yıldızı transfer etmedi
Milli Takım Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu Spor
Milli Takım Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu
JASAT dedektifleri 16 yıl aranması olan şahsı yakaladı Güncel
JASAT dedektifleri 16 yıl aranması olan şahsı yakaladı