Tatil dönüşünde fazla kilo nedeni ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Editör: Naim Arıoğlu

Diyetisyen Sena Genç, tatil dönemi sonrasında beslenme düzenin nasıl dengelenebileceği konusunda uyarılarda bulunarak “Öğün atlamamaya özen gösterin. Öğün atlarsanız, bir sonraki öğünde aşırı kalori alımına sebep olabilirsiniz” sözlerini kullandı.

Sağlıklı beslenmenin faydalarına dikkat çeken Dyt. Genç şunları ifade etti:

“Sağlıklı beslenme, sizi kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi birçok kronik bulaşıcı olmayan hastalığa karşı korur. Sağlıklı beslenme uygulamaları yaşamın her döneminde olması gerekir. Doğduğumuz andan itibaren, sağlıklı büyümeyi teşvik eder ve bilişsel gelişimi geliştirir. Fazla kilolu veya obez olma ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde bulaşıcı olmayan hastalıklar geliştirme riskini azaltmak gibi daha uzun vadeli sağlık yararları sağlayabilir”

TATİL DÖNÜŞÜ FAZLA KİLOLARLA SAHİP OLMAK İSTEMEYENLER BUNLARI YAPMALI:

-Kahvaltı göz ardı edilmemeli

-Düzenli egzersiz tercih edilebilir

-Su tüketimine özen gösterilmeli

-Detoks suları içilebilir

-Yeşil çay kilo vermeye yardımcı olabilir