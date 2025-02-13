Tatil haberleri ardı ardına geldi! 14 ilde eğitime kar engeli

Kaynak: ANKA
Tatil haberleri ardı ardına geldi! 14 ilde eğitime kar engeli

Yurt genelinde çoğu bölgede etkili olan kar yağışı nedeni ile 9 il genelinde ve 5 ilin bazı ilçelerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlık kararları ile bazı il ve ilçelerde bugün eğitim ve öğretime ara verildi.

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Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Karaman, Niğde valilikleri, olumsuz hava koşullarının etkisiyle ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

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Diğer yandan, Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde, Konya'nın 7 ilçesinde, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, Yozgat'ta kent merkezi ile 3 ilçede, Kastamonu'da 3 ilçede tüm eğitime, kent merkezi ile 2 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

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